Петр Павел уточнил, при каком условии война в Украине обернется для Запада поражением.

Президент Чехии Петр Павел поделился опасением, что 2024 год может стать "благоприятным" для России, если Запад и партнеры Украины будут затягивать с необходимой ВСУ помощью.

По словам политика, у мира есть только один правильный выбор: дать все необходимой Киеву. Любая меньшая помощь обернется для Запада поражением, указал он в интервью Corriere della Sera.

По его словам, 2024 станет еще более трудным испытанием для населения Украины. Если помощи будет недостаточно, люди будут терять надежду. Негативные настроения среди украинцев не позволят продолжать контрнаступление, считает он.

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"Людям будет трудно, а с нерешительностью стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти. Это создает ситуацию, которая не очень благоприятна для ведения контрнаступательных операций", - указал он.

Петер Павел подчеркнул, что оценивает войну в Украине в качестве лидера Чехии с точки зрения принципов, а не только в контексте военного дела.

Если Россия победит, то докажет другим режимам, что Запад ослаб. Павел напомнил, что пока что РФ справляется с задачей обеспечить свою армию оружием для ведения войны в Украины. Она успешно перевела свою промышленность на "военные рельсы" и в целом производит гораздо больше боеприпасов, танков и другой техники в сравнении с возможностями Украины.

Москва ведет переговоры с третьими странами мира по "оружейному партнерству", рекрутирует больше солдат на войну.

Поэтому 2023 год является ключевым в усилиях Запада в контексте предоставления помощи Украины. Если не заложить нужные "основы" сейчас, необходимая возможность будет упущена, указал Павел.

"Если мы упустим возможность сохранить нашу поддержку Украины, следующий год может стать еще более благоприятным для Москвы. Текущий год является ключевым, чтобы успеть заложить основы успеха, следующий год будет сложнее", - заявил лидер Чехии.

У Чехии закончилось "свободное" оружие для Украины

В ноябре министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на чешских складах закончилось "свободное" оружие для Украины. В связи с этим правительство заявило, что попробует компенсировать сокращение помощи предоставлением лицензий на экспорт необходимого оружия частным компаниям. Другими словами, основные поставки будут осуществляться не с госскладов, а через частных подрядчиков.

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