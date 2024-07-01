Не так давно танки называли устаревшей дорогой игрушкой, которая ни на что не способна в бою.

Война в Украине и конфликт Израиля с ХАМАС возродили общемировой интерес к основным боевым танкам, о которых в последние годы говорили, как о ненужном для современной войны атавизме. Теперь страны мира бросились закупать танки у промышленности и разрабатывать машины следующего поколения, пишет Zeit.

Издание отмечает, что немецкий Бундесвер не использовал Leopard 2 во время своих миссий в Афганистане и Мали. Британцы и французы также полагались на легкую технику во время войны с террором, которую Запад развернул после терактов 11 сентября 2001 года. Турция потеряла в войне в Сирии более десятка Leopard 2, подбитых из простого противотанкового оружия.

"Многие эксперты объявили основной боевой танк мертвым: слишком дорогой, слишком тяжелый, недостаточно гибкий. Это была ошибка", - пишет Zeit.

Видео дня

Издание отмечает, что сегодня танки снова приобрели большую популярность: Польша заказала 1000 основных боевых танков в Южной Корее, Бундесвер заказал 123 у собственной промышленности, Норвегия заказала себе 54 танка, Великобритания заказала 147 новых танков Challenger 3, Италия и Чехия, очевидно, близки к подписанию контрактов на покупку дополнительных боевых танков.

"Такого сильного интереса к этой системе оружия не было со времен окончания холодной войны. Основной боевой танк вернулся не только на поля сражений в Украине и секторе Газа, но и в промышленные цеха", - пишет Zeit.

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер, который анализирует войну в Украине, отмечает, что основной боевой танк на самом деле никогда не был "мертвым". По его словам, это мобильная боевая единица с высокой огневой мощью и прочной броневой защитой.

"Но танк сам по себе уязвим. Ему нужны бронетранспортеры и пехотницы рядом, а также противовоздушная оборона, чтобы защитить его от беспилотников. В сочетании с другим оружием основной боевой танк остается мощной системой, как мы видим в Украине и секторе Газа", - подчеркнул он.

Новая гонка вооружений: последние новости

Как писал УНИАН, в Google Earth впервые "засветился" гигантский морской беспилотник американских военных "Manta Ray". Его увидели на военно-морской базе в Калифорнии. Видео с дрона, сделанное во время тестирования в начале этого года, недавно опубликовал производитель Northrop Grumman на YouTube.

Также мы рассказывали, что в КНДР заявили об успешном испытании ракеты с несколькими боеголовками. В то же время Южная Корея считает это заявление "обманом" с целью скрыть неудачный запуск.

Вас также могут заинтересовать новости: