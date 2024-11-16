В феврале сообщалось, что Украина получит 9 новых установок DITA.

Появилось первое свидетельство того, что Силы обороны получили новейшие 155-мм чешские самоходные гаубицы DITA. Соответствующие фото на своей Telegram-странице выложил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

"Появление современных артиллерийских установок типа "Богдана" и "DITA" - значительно усиливает огневые возможности наших сил и эффективность по поражению противника", - заявил командующий Национальной гвардии.

САУ DITA была разработана чешской компанией Excalibur Army. Она имеет дальность стрельбы до 40 км. Благодаря автоматизация большинства процессов управления, наведения и заряжания управлять ею могут только два военнослужащих.

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На гаубице реализована автоматическая подача снарядов. Дополнительную защиту для личного состава обеспечивает бронированная кабина. Темп стрельбы САУ DITA составляет 5 снарядов в минуту.

Передача DITA Украине

Напомним, о заказе Нидерландами первой партии из девяти САУ DITA для Украины сообщалось в феврале этого года.

Таким образом, от заказа до первых поставок новейших САУ прошло меньше года, что демонстрирует довольно высокие темпы производства этой гаубицы.

Позже, в октябре УНИАН писал, что Чехия дополнительно изготовит шесть самоходных артсистем DITA для Украины. Сроки производства техники тогда не сообщались.

Отметим также, что на Западе отмечают "впечатляющие" достижения Украины в производстве собственной артиллерии и снарядов к ней. Речь, в частности, о наращивании производства самоходной гаубицы "Богдана".

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