Наличие этих бронемашин у украинских военных подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются Силы обороны, сдерживая оккупантов.

Издание The Washington Post опубликовало новый материал о положении Украины в войне с оккупантами, проиллюстрировав его, в частности, фотографией колесной бронемашины BOV производства бывшей Югославии.

На это обратило внимание украинское издание Defense Express. Отмечается, что использование этой техники на востоке наглядно демонстрирует сложность положения украинских войск, которые дают отпор агрессору. К тому же, это фото является первым публичным подтверждением того, что Силы обороны используют машины BOV. Ранее в СМИ были упоминания о передаче 26 машин этого типа от Словении весной 2024 года.

"Эти колесные ББМ югославского производства наши военные получили на фоне задержки военной помощи от США, которая длилась с осени 2023 года по конец апреля 2024 года, да и сейчас эти югославские бронемашины BOV можно назвать специфическим символом того, насколько недостаточными сейчас являются объемы военной помощи от Запада тяжелым вооружением для ВСУ", – говорится в материале.

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Авторы также отметили, что сейчас BOV не производятся серийно. Они являются редкостью даже для стран Балкан. К примеру, Словения на начало 2024 года уже не имела их на вооружении. В распоряжении Хорватии было всего шесть машин этого типа, в армии Боснии и Герцеговины – 32, Сербии – 70.

Относительно характеристики колесных бронемашин BOV, то их боевая масса составляет 9,1 тонны. Экипаж состоит из двух человек, но возможно размещение десанта в количестве до 8 человек. Скорость движения – до 95 км/ч по шоссе.

Оружие для ВСУ: другие новости

Министерство обороны Украины заказало у немецкого оружейного концерна Rheinmetall снаряды 35-мм калибра для зенитных установок ПВО Gepard. Речь идет о 180 000 боеприпасов HEI-T. Заказ профинансирует Германия.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что президент Зеленский поручил в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов. Кроме того, украинские производители планируют изготовить около трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

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