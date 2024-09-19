Старые танки становятся очень уязвимыми, и это касается не только России, но и Украины, подчеркнул Мусиенко.

Танков, которые остались в России на хранении, оккупантам хватит лишь на 2025 год. Такое заявление сделал военный эксперт Александр Мусиенко.

"У них хранятся Т-55. Т-62 они практически потеряли. У нас даже есть много затрофеенных этих танков. Я вам скажу, что старые танки теряют такое значение. Они очень уязвимыми становятся. И это касается Украины так же. Выход какой? Это танки, которые будут новейшие, более современные, на которых будут устанавливаться, в том числе, системы радиоэлектронной борьбы, которые будут мобильные, быстрые и будут выполнять задачи на поле боя. За ними будущее", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

Но пока это будущее наступает, и враг, и наша страна исходят из тех возможностей, которые есть. По словам эксперта, Украина будет получать танки Leopard и не только от наших партнеров.

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В свою очередь, Россия будет производить якобы современные Т-90, которые не очень-то и современные. Из-за санкций эти танки идут уже без систем ночного видения, отмечает Мусиенко.

"И там нет всех технологий, которые были у танков "Прорыв" ранее. Поэтому, собственно говоря, это несколько более ограниченная копия Т-90. Но, безусловно, она представляет угрозу. И количество в 149 (количество танков Т-90М, которые, по данным Буданова, планируют изготовить россияне на 2024 год, – ред.) – небольшое в год, я согласен. Но это тоже вызов. Что касается баз хранения, у России осталось на 2025 год и все. На 2026-й не будет уже чего расконсервировать. Танков не будет", – констатировал Александр Мусиенко.

Производство оружия в РФ

Российский диктатор Владимир Путин похвастался, что Россия в этом году увеличит выпуск дронов в 10 раз. Таким образом, в 2024 году в Вооруженные силы РФ могут поставить около 1,4 млн беспилотников. Глава Кремля также заявил, что Россия расширяет линейку беспилотных систем и создает безэкипажные катера.

По данным издания Forbes, сейчас Россия производит за месяц от 42 до 56 баллистических и 90-115 крылатых дальнобойных ракет. Что касается "Шахедов", то темпы производства этих дронов составляют более 500 единиц в месяц, что обходится РФ в примерно $100 млн.

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