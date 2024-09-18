К примеру, "Калибров" в запасах оккупантов есть 350 единиц, еще 30-40 новых ракет РФ производит за месяц.

Несмотря на введенные Западом санкции, военно-промышленный комплекс РФ продолжает функционировать. Сейчас Россия способна производить в месяц от 42 до 56 баллистических и 90-115 крылатых дальнобойных ракет. Все они могут использоваться для террористических атак по Украине, в частности – по объектам энергетики.

Такие данные приводит Forbes со ссылкой на источник в одной из разведывательных структур. При этом темпы производства дронов Shahed-136 в стране-агрессоре составляют более 500 единиц в месяц, что обходится в примерно $100 млн.

По оценке издания, темпы производства ракет в РФ составляют 132-171 единица в месяц. И это обходится Москве в $1,1 млрд. Примечательно, что примерно такое же количество ракет оккупанты выпустили по Украине во время удара 26 августа.

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Производство и запасы баллистических ракет в России

Ракеты "Искандер-М", дальность которых составляет до 500 км, а боевая часть – 480-700 кг, изготавливаются в количестве 30-40 единиц в месяц. В запасах РФ их 130.

Что касается северокорейских баллистических ракет KN-23, то их РФ получила около 60 единиц. Дальность этого оружия составляет до 690 км и боевая часть – 500 кг в версии до 450 км. В версии с максимальной дальностью полета вес боевой части может быть меньше.

Кроме того, в запасах РФ есть 55 ракет "Кинжал", дальность которых составляет 1500-2000 км. Сейчас враг может изготавливать 2-6 таких ракет в месяц.

Производство и запасы крылатых ракет в России

Ракеты Х-101 с дальностью 2500-2800 км и 450 кг боевой части РФ накопила в количестве 190 единиц. К тому же, враг производит по 40-50 новых ракет в месяц.

"Калибров" в запасах оккупантов есть 350 единиц. Еще 30-40 новых ракет РФ производит за месяц. Дальность этих ракет составляет 1500-2000 км, а боевая часть – 450 кг.

В то же время ракет "Искандер-К в запасах врага 180, еще 10-15 единиц изготавливается в течение месяца. Дальность "Искандер-К" – 2500 км, а боевая часть – 450 кг.

Сверхзвуковых ракет "Оникс", которые могут развивать скорость более 2400 км/ч, РФ накопила 500 единиц. В дополнение 10 таких ракет враг производит за месяц.

Кроме того, в 2024 году в планах производства числятся 224 ракеты Х-32.

Что касается дронов типа "Шахед", то сейчас в запасах РФ есть 200 единиц. Новые ударные БПЛА оккупанты производят в количестве от 500 единиц в месяц.

Издание также проиллюстрировало эти данные инфографикой:

Производство оружия в России

Россия начала серийно производить свой первый тяжелый морской дрон. "Визир" якобы способен работать под руководством искусственного интеллекта. Заявлено, что он способен развивать скорость до 45 км/ч, а его дальность действия составляет до 270 миль (около 500 км).

Ранее издание Reuters писало, что Россия производит дрон-камикадзе большой дальности "Гарпия-А1" с китайским двигателем.

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