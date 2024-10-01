В прошлом году производство оружия в нашей стране выросло втрое.

До конца года Украина изготовит 1,5 млн дронов. Кроме этого, в стране начнется экспериментальный проект, направленный на сертификацию школ операторов БПЛА.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. "Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс", - добавил премьер. Обученные операторы дронов смогут получить соответствующую военно-учетную специальность по упрощенной процедуре.

Денис Шмыгаль подтвердил тезис о стремительном росте производства украинского оружия. В частности, то, что в прошлом году Украине удалось увеличить производство втрое.

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Сейчас усилия Киева сосредоточены на производстве артиллерийских систем и бронетехники. Также Украина продолжает реализовывать собственную ракетную программу.

Новое оружие Украины - что известно

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина испытала собственную баллистическую ракету. Глава государства не указал название комплекса, впрочем, эксперты предположили, что это может быть комплекс "Сапсан", также известный как "Гром-2". Его построили на базе твердотопливной баллистической ракеты. Заявленный радиус действия "Гром-2" находится на уровне 280 км, хотя есть возможность создать вариант с радиусом до 500 км.

Еще одна украинская новинка получила название "Паляница". О боевом применении этой ракеты президент также сообщил в августе этого года.

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