Снаряды RAAM пригодятся и в обороне, и в наступлении.

В новом пакете американской помощи среди прочего будут 155-мм снаряды RAAM, предназначенные для дистанционного минирования. Это то, что действительно нужно сейчас Силам обороны, пишет Defense Express.

Сколько именно снарядов этого типа будет предоставлено, пока не понятно, ведь точные цифры Пентагон не раскрывает из-за секретности. Вероятно речь идет о нескольких тысячах единиц, но не более 10 тысяч.

Как объясняют аналитики, каждый такой снаряд содержит девять противотанковых мин, которые возможно дистанционно разместить на дистанции до 17,6 км. Это крайне важно в ситуациях, когда нужно оперативно минировать пути подхода вражеских пополнений, как, например, сейчас в Курской области.

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Но и во время позиционного противостояния такие снаряды тоже полезны, ведь позволяют быстро заминировать маршрут очередного наступления противника.

Что правда, эти мины имеют встроенный таймер самоликвидации. В зависимости от модели мины самоуничтожаются через 4 или 48 часов. Поэтому выстроить с их помощью долговременную оборону не получится.

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