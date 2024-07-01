Утверждается, что блок остался целым после перехвата ракеты системой ПВО.

Россияне заявили о захвате в не поврежденном состоянии системы наведения от ракеты ATACMS, которые США поставляет Украине. Соответствующее видео публикует государственное агентство "РИА Новости".

На видеозаписи видно, как российский "эксперт по оружию" с закрытым лицом изучает узел, который, по его словам, является частью сбитой ракеты ATACMS.

Эксперт утверждает, что захваченное оборудование позволит России изучить, как именно американские ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км, управляются во время полета.

В видео показаны надписи на отдельных элементах узла, о котором рассказывает российский эксперт. На них видны в частности слова "ATACMS" и "USArmy Redstone Arsenal, Alabama" ("Редстоунский арсенал Армии США, Алабама"). Однако на момент этой публикации независимые эксперты не подтвердили и не опровергли, что показанный россиянами прибор действительно является частью ракеты ATACMS, а не бутафорией, созданной для пропаганды.

Ракеты ATACMS на вооружении ВСУ

Как писал УНИАН, весной этого года США тайно прислали Украине дальнобойные версии ракеты ATACMS. В первой партии речь шла как минимум о 100 единицах. После этого ВСУ неоднократно наносили удары по российским военным объектам этими ракетами.

В частности, как считается, именно ракетами ATACMS Украина уничтожает ценные установки ПВО, которые использует Россия. Например, в мае ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-400 в районе Моспино Донецкой области. Аналогичные удары были и по системам ПВО в Крыму.

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