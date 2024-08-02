Россияне пытаются заменять уничтоженные ракетные установки ТОС-1.

На днях оператор беспилотника из 3-й штурмовой бригады на Харьковском направлении заметил цель, которая с первого взгляда казалась российской, термобарической ракетной установкой ТОС-1. Однако как пишет Forbes, после ее уничтожения вследствие удара БПЛА оказалось, что это не ТОС-1, а "нечто гораздо более странное и редкое".

Как утверждают в 3-й штурмовой, это был новый вид ракетной машины, сочетающий в себе корпус старого танка Т-72Б 1970-х годов и столь же старую пусковую установку РБУ-6000 для морских противолодочных ракет - "франкенштейн из русского тягача и морской ракетной установки".

Как отмечает Forbes, очередная импровизированная "машина Франкенштейна" является еще одним свидетельством растущей проблемы для россиян.

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"Российская армия вступила в войну в Украине, имея на вооружении около 50 ТОС-1, и потеряла половину из них. Нехватка ТОС-1 объясняет, почему Россия, очевидно, импортирует северокорейские ракетные машины, а также почему она прикручивает морские ракетные установки к заброшенным Т-72Б, тысячи из которых лежит на складах по всей России", - пишет издание.

Как отмечает издание, эти ракетные установки, хотя изначально и предназначались для потопления подводных лодок, все же не являются плохим оружием для ведения наземных боевых действий, даже несмотря на свою неточность.

Однако проблема заключается в дальности стрельбы – она вполовину меньше, чем у TOС-1. А чем ближе пусковая установка к линии фронта, тем большему риску она подвергается со стороны противника.

"То, что украинцы вывели из строя половину российских ТОС-1, подчеркивает эту опасность. Недаром с тех пор, как около года назад в Украине впервые появились наземные РБУ-6000, россияне неуклонно наращивали их вооружение, устанавливая сначала на тонко защищенные тягачи и грузовики МТ-ЛБ, затем на старые корпуса танков Т-80 и, наконец, по крайней мере, на один Т-72Б", - пишет Forbes.

И хотя корпус Т-72Б защищен сильнее, чем, скажем, грузовик "Урал", но, отмечает Forbes, "РБУ-6000 - это РБУ-6000, независимо от того, к чему ее прикрепляют инженеры". Это 12 хрупких ракет, каждая из которых почти наверняка сгорит при попадании в нее взрывчатки, артиллерийских осколков или даже нескольких пулеметных снарядов.

Другие "монстры" на вооружении российской армии

Россияне создали очередного "монстра Франкенштейна" для использования на фронте в Украине. В этот раз скрестили лафет 82-мм автоматического миномёта 2Б9 "Василек" с 73-мм орудием 2А28 "Гром" от БМП-1.

А весной этого года россияне начали использовать на фронте "танки-черепахи" – танки, кустарно обшитые листовым железом и даже деревом для защиты от украинских дронов. Эта техника показала ограниченную эффективность, однако эксперты считают ее скорее неудачным, нежели удачным экспериментом.

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