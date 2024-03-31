Отмечается, что без западных истребителей F-16 перспектива того, что планирующие бомбы заставят украинцев отступать, вполне реальна.

Российские планирующие бомбы, мощное оружие советских времен, дает россиянам преимущество в воздухе, поскольку их очень трудно сбить. И без западных истребителей, которые обеспечивают нужное воздушное прикрытие, украинских солдат "мало что может защитить, кроме молитвы", пишет The Times.

С начала войны Украина защищала свое небо благодаря храбрости украинских пилотов и в конце концов поступлению современных западных систем противовоздушной обороны, включая Patriot, Nasams, Gepard, Iris-T и SAMP/T. Вместо этого Путин полагался на комбинацию дорогих ракет и дешевых беспилотников, чтобы атаковать Украину с безопасного расстояния.

"Но модифицировав бомбы советской эпохи, что позволило им "планировать" к своей цели, и добавив базовые спутниковые навигационные системы, Россия получает воздушный контроль над городами и селами Донбасса", - пишет издание.

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Планирующие бомбы КАБ и ФАБ могут быть выпущены за более чем 60 километров за линией российского фронта, и поражают цель за считанные минуты, что затрудняет их сбивание для украинских средств противовоздушной обороны.Кроме того, по словам российских военкоров, российские инженеры могли бы даже добавить реактивный двигатель и топливный бак к планирующим бомбам, увеличив их радиус действия до 90 километров и превратив их в базовую крылатую ракету, подобную V1, которые использовали нацисты во время Второй мировой войны.

Пока что планирующие бомбы остаются неточными, и поэтому российские генералы ищут способы улучшить нацеливание. В течение первых двух лет войны они осторожно относились к защите своих истребителей. Но для большей точности планирующих бомб, российские пилоты должны подлетать опасно близко к линии фронта, наталкиваясь на украинскую противовоздушную оборону.

В то же время с расширением российских ракетных атак Киев должен решить, защищать ли мирных жителей или прикрывать свои войска на Донбассе. Кроме того, Украине приходится нормировать свои ракеты ПВО из-за задержки помощи от США. Напротив, для России нет ограничительного фактора, когда дело касается самих планирующих бомб, и расчет сводится к тому, готовы ли они рисковать самолетами, пишет издание.

"Вознаграждение России за разрушение линии фронта может все больше стоить риска потери самолета. Разница между сбросом бомб на расстоянии 70 километров по сравнению с 40 километрами заключается в разнице между прицеливанием в целое село и ударом по конкретной украинской позиции. Поскольку украинской противовоздушной обороне начинает не хватать средств-перехватчиков, российские самолеты смогут подойти ближе к линии фронта, и их точность и, следовательно, влияние на боевые действия возрастут", - отмечают в The Times.

В то же время, как отмечает один из украинских бойцов, пока войска больше опасаются российских беспилотников FPV, а бомбы вызвали лишь 1-2 процента потерь, и еще не было случая, чтобы они наносили прямые удары по штабу или линии снабжения.

Однако без западных истребителей F-16, чьи ракеты "воздух-воздух" могли бы противостоять российским самолетам, перспектива того, что планирующие бомбы заставят украинцев отступить, вполне реальна, отмечает издание.

Российские планирующие авиабомбы на фронте

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы - главное преимущество РФ на фронте, и их будут использовать, пока будет такая возможность.

При этом специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что универсальные модули полета и коррекции РФ, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, подавляющие РЭБ.

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