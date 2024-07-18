Россияне устроили показуху для членов путинской "юнармии", считают журналисты.

Продолжается война в Украине, и в Московской области РФ "засекли" эшелон с советскими танками Т-54 (их выпускали во времена СССР с 1945 по 1974 год), которые были просто покрашены, а не улучшены.

Видео с этой бронетехникой опубликовал Clash Report в X. "...мы на этих кадрах видим просто окрашенные Т-54 в их базовой комплектации, без дополнительного "апгрейда", который бы мог быть проведен на ремонтных заводах при восстановлении этих танков", - говорится в материале Defence Express.

По мнению журналистов издания, этот факт может свидетельствовать о том, что россиянам важно просто быстрее доставить Т-54 в зону боевых действий, а улучшать технику, возможно, будут уже у линии фронта из подручных средств.

"Ну и также еще один момент, пожалуй, наиболее показательный - на этих кадрах мы можем увидеть группу подростков, одетых в стиль "милитари", можем предположить, что это местный филиал путинской "юнармии", который могли привести на железнодорожную станцию с пропагандистской целью, именно чтобы показать эшелон с танками Т-54, которые должны быть использованы потом в боях против ВСУ", - подчеркивается в статье.

Важные новости о войне - сегодня это стоит знать

Россияне во время полномасштабной войны против Украины потеряли уже 8245 танков. Кроме того, ликвидировано, в том числе 15883 боевых бронированных машин и 15465 артиллерийских систем.

В середине июля издание The Economist писало, что у российских захватчиков заканчиваются запасы советской техники, и диктатор Владимир Путин захочет перемирия.

Вас также могут заинтересовать новости: