По словам экспертов, российские пушки выпускают примерно в пять раз больше снарядов, чем украинские.

Вооруженные силы Российской Федерации превосходят украинцев, но они истощают свою артиллерию. Об этом говорится в материале The Economist.

Издание отмечает, что российские пушки выпускают примерно в пять раз больше снарядов, чем украинские. При этом в последние недели бои усилились, а огневая мощь России "дает ей явное преимущество", впрочем, наращивать производство будет трудно, ведь стволы оружия изготавливаются специальным оборудованием из высококачественной стали.

"На момент начала войны только два российских завода были оборудованы для их изготовления. Немного стран экспортируют стволы для ружей и еще меньше продают их в Россию: Северная Корея является возможным источником, поскольку она уже поставляла снаряды. Но спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия заменяет большую часть большого оружия, которое она теряет, запасами, которые хранятся под открытым небом", - указывают аналитики.

Они также подчеркивают, что трудно оценить скорость, с которой Украина уничтожает российскую артиллерию: крупные пушки обычно размещены далеко от линии фронта, поэтому их трудно посчитать.

"Ожидается, что в 2025 году у России закончатся стволы, говорит один информированный аналитик, и тогда ей придется полагаться на реактивную артиллерию, которая требует гораздо больших запасов взрывчатых веществ", - утверждает издание.

В то же время эксперты добавляют, что за последний год Украина стала гораздо лучше уничтожать российскую артиллерию, ведь ее системы обнаружения улучшились: контрбатарейный радар, предоставленный ее союзниками, отслеживает российские снаряды до их источника.

"Большое количество малых беспилотников-камикадзе, запущенных на расстояние до 20 км от цели, может уничтожить российские пушки. Захватчики могли защитить свою артиллерию, отодвигая ее дальше от линии фронта, или отводя некоторые части вообще. Но это помешает их способности бить украинцев. Для защитников это было бы желанным облегчением", - резюмируют авторы статьи.

Война в Украине - последние новости

В Генштабе рассказали, как прошли сутки на фронте. Отмечается, что враг провел 14 атак на Бахмутском направлении. На Ореховском направлении захватчики шесть раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Также УНИАН сообщал, куда сегодня били ВСУ. Так, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по одному артиллерийскому средству и двум средствам противовоздушной обороны противника.

Вас также могут заинтересовать новости: