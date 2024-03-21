На Ореховском направлении захватчики шесть раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинскими защитниками было отражено 14 атак российских оккупантов. В течение суток было зафиксировано 67 боевых столкновений.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, совершил безуспешный штурм позиций Сил обороны Украины в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, он нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надежда Луганской области, а под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении украинскими воинами было отражено 10 атак противника, в частности в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Новосадово Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

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"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Калиновка и Нью-Йорк Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками было отбито четыре атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области. Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Орловка Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курахово Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

"На Ореховском направлении враг шесть раз, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении в течение суток захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, но Ивановка Херсонской области подверглась артиллерийским и минометным обстрелам.

Среди прочего, отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ворожба и Гриценково Сумской области.

Сиуация на фронте - последние новости

В Силах обороны юга Украины отметили, что за минувшие сутки противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и семь - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На южном направлении российская армия не оставляет намерений выбить ВСУ с занятых позиций, но из-за "огневого ответа" потеряла десятки единиц техники, среди которых более 10 орудий и гранатомет "Пламя".

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