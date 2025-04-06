При этом россияне при случае будут продолжать наносить комбинированные удары по Украине.

Уровень российского производства различных ракет, в том числе Х-101 и "Искандер", в последние годы остается неизменным, и наращивания производства не наблюдается.

Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сказал в эфире "Фабрики новостей". "Россия очень бы хотела увеличить выпуск танков, бронетехники, артиллерии. Она бы очень хотела, чтобы у нее было очень много самолетов, чтобы выпускать невероятное количество артиллерийских снарядов. Я специально говорю вообще, потому что не может быть такой ситуации, что в одном месте они увеличивают в 5 раз, а в другом месте у них тоже увеличивается в 5 раз. Такого не бывает", - убежден эксперт.

В то же время, он выразил сомнение относительно возможностей россиян выпускать за сутки 500 дронов типа "шахед" с точки зрения логистики и комплектации. Он пояснил, что для этого у россиян нет ресурсов. По его мнению, такая же ситуация в России с выпуском ракет.

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Криволап сообщил, что россияне в 2023 году вышли на уровень производства до 35 ракет X-101 в месяц, и этот уровень удерживается и сейчас. Так же с "Искандерами" - производится 10-12 ракет в месяц и это не меняется.

Он обратил внимание, что россияне говорят о намерении выпускать 200 "Искандеров" в год.

"Это увеличение их возможностей вдвое. А "Искандер" - это современная ракета, которая тоже требует больших вычислительных возможностей", - добавил Криволап.

Также он сказал, что стоимость основной крылатой ракет Х-101 выросла с 3 миллионов почти до десяти для россиян. "Для того, чтобы эта ракета эффективно работала - ей надо иметь на борту большие вычислительные возможности. Это чипы. Китайские здесь не проходят, они не дают такую скорость. Это европейские, тайваньские чипы", - сообщил Криволап.

Отдельно, по мнению эксперта, Россия каждый раз будет показывать способности наносить мощные комбинированные удары ракетами и дронами. "В этом у меня нет никакого сомнения", - убежден Криволап.

Выпуск оружия в РФ

Россияне распространили лживую информацию о разработке ракеты "Искандер" нового типа на тысячи км. Эту информацию эксперты восприняли скептически, поскольку из-за санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М".

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения применяют против Украины оперативно-тактические комплексы "Искандер".

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