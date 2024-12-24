В следующем году ЕС предоставит Украине около 30 миллиардов евро.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС в 2025 году изготовят для Вооруженных сил Украины около 2 миллионов артиллерийских снарядов

В комментарии hromadske он рассказал, что сейчас они производят лишь 20-25% оружия, тогда как остальное закупают за рубежом. Чтобы увеличить производство, необходимы заказы от европейских правительств, чего сейчас не хватает. Как пояснил Кубилюс без долгосрочных контрактов с производителями вооружения не стоит ожидать, что Европа будет производить больше оружия и боеприпасов для Украины.

"Деньги из бюджета ЕС не могут быть использованы для закупки оружия для Украины. Существует ряд ограничений по инвестициям в оборонную промышленность за пределами ЕС. Однако для закупки вооружений могут быть использованы деньги из Европейского фонда мира или из замороженных российских активов", - добавил он.

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По словам еврокомиссара, в следующем году ЕС предоставит Украине около 30 миллиардов евро и Киев сможет самостоятельно решить, куда их направить. Также Евросоюз сейчас внедряет механизм, который позволят интегрировать украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную промышленность.

Война в Украине - помощь союзников

Минобороны США заключило с компанией Williams International контракт на сумму 253,7 миллиона долларов, который предусматривает увеличение объемов производства ракет, в частности, в рамках программ военной помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи.

Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В перечень вооружения вошли танки, ракеты, дроны, различного вида боеприпасы, гранатометы и другое оружие.

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