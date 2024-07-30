По словам военного, ВСУ уже написали военную историю своими достижениями.

Сейчас дроны являются определяющими для ведения современной войны. Их используют на воде, суше, в воздухе, а также в других сферах, таких как космос. Такое мнение высказал полковник службы генерального штаба Австрии Маркус Райснер в интервью "Укринформу".

"И это имеет решающее значение, если вспомнить, что мы неоднократно переживали события в истории военного дела, которые сравнивали с революциями. Сейчас ведутся дискуссии, переживаем ли мы эволюцию в ведении войны или революцию? Я убежден, что мы переживаем настоящую революцию, потому что эти системы сейчас имеют существенное влияние на способ ведения войны", - считает полковник австрийской армии.

По его словам, заметно, что Вооруженные Силы Украины многому научились за короткий промежуток времени по сравнению с западными армиями, которые удивленно наблюдают за этими событиями. Он подчеркнул, что западные вооруженные силы "пока не сделали никаких выводов, которые бы проявились в структурных изменениях или в закупках для собственных нужд".

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"Если взглянуть на борьбу украинских Вооруженных сил в течение последних семи фаз, как я их представил, то они уже написали военную историю своими достижениями. Об этом надо четко говорить. Во-первых, конечно, благодаря соответствующей подготовке к возможному конфликту, когда Украина всегда говорила, что россияне попытаются снова, хотя Запад говорил: нет, нет, вы существенно ошибаетесь. Но было глубокое убеждение, что Россия не успокоится, и что после захвата Крыма и вторжения на восток Украины она вернется за новыми территориями. И это действительно так и произошло", - подчеркнул Райснер.

Военный подчеркнул, что Украине удалось трансформировать свою армию.

"...А вы знаете, каким было состояние ВСУ до 2014 года - за очень короткий промежуток времени и подготовить их к борьбе против превосходящего противника. Кроме этого, то, что поставлялось Украине, часто было "латанием дыр". Происходили большие политические дискуссии о том, когда предоставлять то или иное оборудование, в каких объемах и так далее. И эти задержки неоднократно приводили к тому, что Украина не получала то, что могло бы иметь решающее практическое значение, когда ей это было наиболее нужно", - отметил полковник.

В качестве примера, Райснер привел прошлогоднее летнее наступление, на которое многие надеялись, однако Украина, по его словам, потеряла месяцы из-за процесса принятия политических решений по поставкам оружия.

"Затем были еще дополнительные факторы, как, например, утечка через Discord - когда американский солдат обнародовал информацию, которая фактически дала России полное представление о ситуации. И все это привело к тому, что когда наступление началось, то украинские войска фактически попали прямо в ловушку россиян", - подытожил военный.

Использование дронов на войне в Украине

Ранее издание BBC описало "войну будущего". Эксперты говорят, что беспилотники, которые когда-то играли второстепенную роль в войне, сейчас являются главным компонентом на фронте вблизи с пехотой и артиллерией.

Также украинская разведка показала новейшее оружие, благодаря которому был уничтожен российский Су-57. По словам военных, они используют дроны тактического поражения, такое новейшее оружие максимально вредит оккупантам.

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