В таких учениях в частности приняли участие самолеты F-16, F-22 и F-35.

Со 2 по 10 августа 2024 года ВВС США провели масштабные учения под кодовым названием Bamboo Eagle 24-3, их целью является подготовка к применению авиации в условиях большой войны в Тихоокеанском регионе против Китая, в частности в случае нападения на остров Тайвань, пишет Defense Express.

По словам аналитиков, масштаб этих учений показывают следующие показатели - для проведения Bamboo Eagle 24-3 было привлечено 150 самолетов и 3000 военнослужащих из 20 различных подразделений ВВС США. Это демонстрирует, каким максимальным количеством авиатехники могут оперировать американские военные в это время.

"Если же говорить в этой истории не только о количественных, но и о качественных показателях также, обобщенные из данных различных профильных ресурсов, то имеем следующую картину. Например, одновременно с включенными транспондерами в воздушном пространстве в зоне проведения учений Bamboo Eagle 24-3 летало до 17 "воздушных танкеров". Что в свою очередь означало возможность обеспечить одновременное пребывание в воздухе 100 самолетов тактической и стратегической авиации", - отметили в материале. Видео дня

Также эксперты рассказали, что к проведению этих маневров были привлечены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H, самолеты тактической авиации F-16, F-22 и F-35, самолет радиолокационного дозора E-3 Sentry и самолет радиолокационной разведки RC-135.

Кроме того, было заявлено и о привлечении определенного количества самолетов неназванных типов из состава ВВС Австралии и Великобритании, и самолетов типов F-16 и F-5 из состава некоторых частных военных компаний. Самолеты ЧВК играли роль "врага" на этих маневрах.

"В данном случае для американских военных было критически важным проверить, сколько одновременно самолетов они на данном этапе могут привлечь для проведения операций в тех или иных районах. Поскольку предполагается, что в случае полномасштабной войны в Тихоокеанском регионе Китай сможет также привлечь значительное количество боевых самолетов. В распоряжении ВВС НОАК сейчас есть 1500 боевых самолетов различных типов, а ориентировочное количество истребителей 5-го поколения J-20 может составлять даже до 300 единиц", - подчеркнули аналитики Defense Express.

Военные учения США - последние новости

Как писал УНИАН, США и Южная Корея проведут совместные военные учения, чтобы усилить способность стран противостоять оружию КНДР и киберугрозам. Учения под названием "Ulchi Freedom Shield" будут длиться с 19 по 29 августа.

Также сообщалось, что США завершили свою миссию по развертыванию бомбардировщиков в Румынии. После этого бомбардировщики вернулись на свою домашнюю авиабазу ВВС США Барксдейл в Луизиане.

"Наше историческое развертывание подчеркивает силу и стойкость американо-румынского альянса и нашу общую приверженность региональной безопасности и коллективной обороне НАТО", - отметил подполковник ВВС США Джаред Паттерсон, пилот В-52 и командир 20-й экспедиционной саперной эскадрильи.

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