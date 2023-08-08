Кассетных боеприпасов в этом пакете помощи не будет.

Во вторник, 8 августа, Вашингтон, возможно, объявит о новом пакете военной помощи для Украины на 200 миллионов долларов, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

В этот пакет может войти оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы.

В частности, США могут передать Украине:

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ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны Patriot производства Lockheed Martin Corp;

управляемые реактивные снаряды GMLRS;

противотанковые ракеты Javelin, изготовленные совместным предприятием между Lockheed и RTX.

Эта помощь будет оплачена из 6,2 миллиарда долларов, которые освободились из предварительно выделенных на помощь Украине средств после выявления бухгалтерской ошибки Пентагона.

Дополнительные 6 миллиардов долларов на помощь Украине - что известно

В июне стало известно, что Министерство обороны США в своих документах ошибочно завысило на 6,2 млрд долларов стоимость оружия, которое было предоставлено Украине за два последних финансовых года (на 3,6 млрд в текущем финансовом году и 2,6 млрд – в 2022-м, который закончился 30 сентября).

После обнаружения ошибки у США появилась возможность использовать эти средства для будущих пакетов помощи Украине. По состоянию на начало августа эти средства еще не использовались. Ожидаемый пакет помощи станет первым, который был оплачен за счет этих неожиданных поступлений

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