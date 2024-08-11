Пока машина существует лишь в виде макета, который и покажут на выставке.

Российская армия "доедает" последние советские остатки МТ-ЛБ - легкобронированного армейского тягача, который имеет широкое применение на фронте, в частности в качестве боевой машины пехоты. На этом фоне в РФ пытаются создать современную замену этой крайне необходимой машине, пишет Defense Express.

Так, в публичном пространстве появилась информация, что на нынешней оружейной выставке "Армия-2024" должны показать образец бронемашины МГТ-ЛБ ("многоцелевой гусеничный транспортер - легкий бронированный"), которая и должна стать заменой тягачам МТ-ЛБ в оккупационной армии. Однако, как отмечают аналитики, пока речь идет о демонстрации лишь макета - даже не опытного образца. Поэтому и любые озвучиваемые характеристики будущей машины тоже следует считать чисто теоретическими.

В частности, россияне заявляют, что МГТ-ЛБ будет весить 16,5 тонн и сможет брать на борт до 2,5 тонн груза. Максимальная масса груза на буксире или на прицепе - 7 тонн. Экипаж машины будет состоять из двух человек, а десантный отсек сможет разместить до восьми человек.

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Оккупанты обещают поставить на бронетягач двигатель мощностью 450 л.с., что в теории обеспечит машине скорость движения до 70 км/ч на асфальтированной дороге и до 10 км/ч при преодолении водных преград.

Россияне уже мечтают о том, как будут ставить на МГТ-ЛБ дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберными пулеметами.

В Defense Express отмечают, что это далеко не первая за последние годы попытка россиян создать замену для МТ-ЛБ. Однако до сих пор дальше графических рендеров дело не шло. Вероятно МГТ-ЛБ является результатом одной из ранее анонсированных попыток создать новый армейский тягач.

Другие оружейные новации в российско-украинской войне

Как писал УНИАН, российская центральная выставка оружия "Армия-2024" должна открыться 12 августа, однако уже начинает появляться информация об образцах, которые будут на ней представлены. Одним из них будет беспилотная самоходная артиллерийская установка на гусеничном ходу. Пока название этой разработки неизвестно, а на стенде она подписана, как 122-мм гаубица Д-30 на роботизированном шасси МТС-15.

Также мы рассказывали, что украинские дроны "Баба Яга" получили новое мощное оружие. Последние изображения показывают, что ночные дроны-бомбардировщики теперь оснащены управляемыми высокоточными бомбами, которые способны поражать с большого расстояния.

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