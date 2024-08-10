Сейчас название этой разработки неизвестно.

Российская центральная выставка оружия и так называемый форум "Армия-2024" должна открыться 12 августа, однако уже начинает появляться информация об образцах, которые будут на ней представлены, пишет Defense Express.

Одним из таких образцов стала беспилотная самоходная артиллерийская установка на гусеничном ходу. Пока название этой разработки неизвестно, а на стенде она подписана, как 122-мм гаубица Д-30 на роботизированном шасси МТС-15.

"Из краткого описания разработки известно, что управление беспилотной САУ осуществляется на дистанции до 500 метров. При этом артиллерийская система получила автомат заряжания на четыре выстрела. То есть по замыслу российских разработчиков главная задача таких САУ - выходить из укрытия, делать небольшую серию выстрелов и прятаться для перезарядки и повторения цикла. При этом без дополнительного риска для расчетов, которые будут управлять ею с не сильно удаленного, но безопасного места", - отмечают аналитики. Видео дня

По словам экспертов, такая особенность с дальностью стрельбы из Д-30, которая составляет до 15,3 км, является достаточно важной в условиях не только контрбатарейной борьбы, но и активности беспилотников.

"Что касается шасси МТС-15 "Клевер", то его задекларированная грузоподъемность составляет 15 тонн, максимальная скорость до 12 км/ч, а запас хода до 120 км. Сейчас авторство разработки неизвестно. Стоит отметить, что особенностью нынешней выставки "Армия-2024" должно было стать участие большого количества, как это называют в РФ, "народного ОПК". То есть результатов деятельности малых компаний", - подчеркнули в Defense Express.

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Как писал УНИАН, Иран передаст РФ сотни баллистических ракет с радиусом действия 120 км. По информации Reuters, десятки российских военнослужащих сейчас учатся в Иране использовать систему баллистических ракет Fath-360 Fath-360.

Ранее военные обозреватели посчитали, сколько бронетехники имеет Россия на своих складах. По его словам, из того, что осталось, более половины находится в плачевном техническом состоянии.

"Россия, вероятно, уже прошла пик расконсервации боевых машин пехоты и бронетранспортеров, которые хранятся. Большинство БМП, оставшихся на складах, - это ржавые и пустые корпуса, которые стоят там годами. И они начинают извлекать из хранилищ еще более старые бронемашины, которые до сих пор отказывались использовать, Но сейчас других вариантов у российской армии, судя по всему, просто нет", - отметил OSINT-аналитик, действующий в твиттере под псевдонимом Jompy.

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