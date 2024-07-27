Еще во времена СССР удалось создать один серийный самолет такого типа, но сегодня он уже морально устарел и давно снят с эксплуатации.

В России хотят создать собственный боевой самолет с вертикальным взлетом, для чего рассматривают возможность использовать еще советские наработки. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

По сообщениям российской пропаганды, авиастроительная компания "Яковлев" "готова вернуться к проекту по созданию самолета вертикального взлета и посадки 5-го поколения". Именно это предприятие в советские времена проектировало палубные самолеты вертикального взлета и посадки, которые стояли на вооружении или предназначались для ВМФ СССР.

В советское время в этом направлении было создано три самолета: Як-36 (так и остался на этапе демонстратора технологий), Як-38 (пошел в серию) и Як-141 (проект закрыли в 1992 году из-за нехватки финансов).

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В 2019 году в России уже упоминали возможность реанимации проекта Як-141. Теперь же российский ВПК показал концептуальную схему будущего самолета, который подозрительно похож именно на Як-141.

Defense Express отмечает, что проект Як-141 ОКБ "Яковлева" начало разрабатывать еще в 1972 году, а первый полет первого опытного экземпляра состоялся в 1987 году. Всего было построено два опытных экземпляра, один из которых разбился осенью 1991 года во время испытаний, а в 1992 году проект Як-141 был окончательно закрыт.

Интересно, что Як-141 во время испытаний в 1991 году удалось посадить на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Горшков". А уже в постсоветские времена этот крейсер россияне продали Индии.

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Как писал УНИАН, россияне создали очередного "монстра Франкенштейна" для использования на фронте в Украине. На этот раз скрестили лафет 82-мм автоматического миномета 2Б9 "Василек" с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" от БМП-1. Появление нового "гомункулуса" в российской армии является прямым результатом огромных потерь в бронетехнике, которые были нанесены с начала полномасштабного вторжения.

Также мы рассказывали, что в РФ началось серийное производство тяжелого ударно-разведывательного беспилотника "МиС-35". На передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать "мини-бабой-ягой" за сходство с дронами, которые активно используют ВСУ.

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