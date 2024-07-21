В Forbes назвали самый редкий танк войны в Украине

В мире их есть небольшое количество и большинство из них - в России.

Инженеры Советского Союза в конце 1980-х годов разработали танк Т-72S - упрощенную версию 43-тонной трехместной Т-72Б. Новая машина предназначалась на экспорт, имела меньше блоков динамической брони и меньшую защиту от ядерного и химического поражения. При этом главная слабость Т-72Б в Т-72S осталась - плохая оптика ночного боя. Поэтому он требует использования инфракрасного прожектора, который легко обнаружить.

Как пишет Forbes, распад Советского Союза в 1991 году прервал попытки продать Т-72С. Несколько единиц, по-видимому, приобрел Иран. Часть из них могли затрофеить иракские подразделения.

"Т-72S - диковинка. И он мог бы исчезнуть в военной истории, если бы Россия не вторглась в Украину в 2014 году, а затем расширила войну через восемь лет. Советская армия оставила по крайней мере один Т-72С, покидая Украину в 1990-х годах. Мобилизуя на войну в 2014 году, украинская армия смахнула пыль с того единственного Т-72S и поставила его в состав 53-й механизированной бригады", - отмечает издание.

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Пока неизвестно, что произошло с тем единственным Т-72С. За долгие месяцы войны ВСУ захватили сотни российских танков и приобрели большое количество других у иностранных союзников. Таким образом Украина стала основным пользователем Т-72 почти всех модификаций - от старейшего Т-72 "Урал" 1970-х до свежих заводских Т-72Б3М, только что захваченных у отступающих российских частей.

При этом за восемь лет тяжелых боев Силы обороны потеряли аж 300 Т-72. Среди них мог быть и Т-72С. По мнению журналистов, если упрощенный Т-72Б и вернется на поле боя, это скорее всего произойдет с российской стороны. Однако пока этого не произошло - россияне залезли в запасы холодной войны, поставляя на фронт все, кроме старых Т-72А и Т-72 Урал.

Всего за это время оккупанты восстановили более 400 из примерно 900 Т-72Б, которые были на хранении.

"Если какие-то Т-72S были спрятаны среди почти идентичных Т-72Б, никто за пределами Кремля об этом не знает. И если среди сотен списанных ими Т-72Б россияне потеряли любой Т-72S в бою, об этом также почти никто не знает. Поэтому вполне возможно, что только один Т-72S воевал или когда-то будет воевать в российско-украинской войне. Это может сделать упрощенный Т-72Б самым редким танком войны", - заключает издание.

Советские танки на войне в Украине

Defense Express писал, что у РФ заканчиваются запасы танков, но есть нюанс. Фактический резерв вооружения Российской Федерации может быть значительно больше, чем считают некоторые западные военные аналитики.

По прогнозам издания The Economist, при нынешних темпах потерь российские танки и машины пехоты с хранения достигнут "критической точки истощения" ко второй половине следующего года.

Ранее Highmarsed отмечал, что в России резко сократились темпы восстановления старых танков. Россия сняла с хранения около 2500 танков, при этом за последний год темпы работ снизились вдвое - со 115 до примерно 60 танков в месяц.

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