Вооруженные силы Украины нанесли удары по Феодосии сегодня ночью ракетами Storm Shadow. Противовоздушная оборона России не способна защитить военные объекты во временно оккупированном Крыму
"Сейчас все склоняются к мнению, что корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии был уничтожен именно ракетой Storm Shadow. Этот тип ракет действительно может осуществлять такие эффективные удары. Хочу напомнить, что в августе наша авиация нанесла удар по десантной и подводной лодках РФ в Новороссийске. Тогда тоже были применены дальнобойные системы поражения, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp. Как мы можем видеть, эффект применения этих ракет просто колоссальный", - рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в комментарии "Эспрессо".
По его словам, военная инфраструктура в Крыму важна для Кремля, но они не могут ее защитить.
"Сегодня также совершенно очевидным стало то, что российская система ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов в Крыму. Эти объекты являются для них критически важными. Впрочем, Украина продолжает уничтожать военную инфраструктуру оккупантов в Крыму", - подытожил экперт.
Уничтожение корабля "Новочеркасск" - главные новости
26 декабря Воздушные силы подтвердили уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Тактическая авиация атаковала корабль крылатыми ракетами.
В свою очередь в РФ подтвердили удар по "Новочеркасску", но заявили, что сбили два украинских Су-24.