Сергей Згурец отметил, что российская ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Феодосии сегодня ночью ракетами Storm Shadow. Противовоздушная оборона России не способна защитить военные объекты во временно оккупированном Крыму

"Сейчас все склоняются к мнению, что корабль РФ "Новочеркасск" в Феодосии был уничтожен именно ракетой Storm Shadow. Этот тип ракет действительно может осуществлять такие эффективные удары. Хочу напомнить, что в августе наша авиация нанесла удар по десантной и подводной лодках РФ в Новороссийске. Тогда тоже были применены дальнобойные системы поражения, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp. Как мы можем видеть, эффект применения этих ракет просто колоссальный", - рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в комментарии "Эспрессо".

По его словам, военная инфраструктура в Крыму важна для Кремля, но они не могут ее защитить.

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"Сегодня также совершенно очевидным стало то, что российская система ПВО не способна обеспечить охрану военных объектов в Крыму. Эти объекты являются для них критически важными. Впрочем, Украина продолжает уничтожать военную инфраструктуру оккупантов в Крыму", - подытожил экперт.

Уничтожение корабля "Новочеркасск" - главные новости

26 декабря Воздушные силы подтвердили уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Тактическая авиация атаковала корабль крылатыми ракетами.

В свою очередь в РФ подтвердили удар по "Новочеркасску", но заявили, что сбили два украинских Су-24.

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