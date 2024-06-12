Они подчеркивают, что определяющим фактором для украинских КАБов является не количество, а точность.

Хотя Украина и получает вооружение от западных партнеров, многое начал производить и украинский ОПК. В частности, появилась потребность в разработке украинского варианта крылатых авиабомб.

Как рассказал "Украинской правде" авиационный эксперт Константин Криволап, сначала Украина рассчитывала больше на западные образцы "умных бомб". Однако недостаточный темп передачи этих вооружений и ограниченное количество подтолкнули ОПК к поиску собственных альтернативных решений.

"У нас есть те же ФАБы (фугасные авиабомбы), что и у россиян, оставленные еще с советских времен. Прошло 30 лет, надо тщательно посмотреть, что еще можно использовать, в каких кондициях бомбы. Отработать элементы, которые еще можно применять", - объясняет Криволап.

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В свою очередь заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский уверен, что не стоит говорить только о старых советских авиабомбах. По его словам, речь может идти как о западных образцах, так и о производстве новых своих.

"Теоретически это может быть и новая начинка", - утверждает Криволап, добавляя, что производство бомб хоть и достаточно рискованное, но по сути своей очень простое.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отмечал, что длительная работа над отечественными модулями для КАБов связана с тем, что инженерам нужно было выбрать форму крыльев, настроить систему наведения и блок противодействия вражеской РЭБ.

Также важной задачей является избежать сбоев в работе модулей управления и фиксации боеприпаса на корпусе самолета. Это часто случается на российских бортах, что приводит к сходам боеприпасов.

Кроме того, еще одним важным вопросом остаются самолеты-носители, с которыми будут работать украинские КАБы, учитывая потенциальное появление американских F-16 или французских Mirage-2000.

"Мне кажется, что сам модуль должен быть с прицелом на НАТОвские стандарты", - считает Храпчинский.

Сколько КАБов планирует производить Украина, пока неизвестно, однако паритета с российскими объемами достичь вряд ли удастся. Правда, специалисты подчеркивают, что определяющим фактором является не количество, а точность.

"Если будет высокая точность, то нам не надо 3000 КАБов, которые летят куда попало. Нам не нужен огневой вал, к которому прибегает Россия. Чем точнее оружие, тем меньше нужно взрывчатки для поражения цели", - говорит Криволап.

Храпчинский также уверен, что Украина не будет применять российскую тактику хаотичных бомбовых ударов, а сосредоточится исключительно на стратегических военных объектах. Для этого тысяч авиабомб не нужно.

Использование КАБов ВСУ

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

По данным "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

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