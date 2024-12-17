Из-за этого появляются факты френдли фаера, говорит эксперт.

Есть несколько факторов, которые влияют на эффективность украинских БПЛА на фронте. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Это в первую очередь подготовка пилотов. Во-вторых, качество самих изделий и возможность использования в тех условиях, в которых они используются. Поскольку как и мы, так и враг активно используем средства РЭБ и другие средства физической защиты для того, чтобы не быть пораженными теми же дронами. Посмотрите мангалы на технике, сетки на дорогах, светофоры, которые начинают ставить, чтобы понимать, есть ли какая-то опасность с воздуха", - сказал Храпчиснький.

В то же время он добавил, что эту проблему можно решить. Для этого нужно создать системы, которые позволят работать нашим дронам под нашим РЭБом.

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"Поскольку френдли фаер в этом вопросе также довольно мощный. Большинство наших пилотов отмечают, что труднее пройти свой РЭБ, чем российский. Здесь возникает вопрос о создании единой системы управления средствами РЭБ, чтобы избегать такой отработки по своим дронам", - пояснил эксперт.

Украинский БПЛА на фронте: что надо знать

Накануне стало известно, что Украина тестирует новый тип вооружения для борьбы с российскими БПЛА - лазерную систему ПВО "Тризуб". По словам командующего Вадима Сухаревского, Украина стала пятой страной, которая имеет такое оружие.

О дальнейшем развитии БПЛА на фронте рассказал руководитель 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" капитан Роберт Бровди ("Мадьяр"). В частности он отметил, что следующим этапом должно стать развитие искусственного интеллекта. Ведь как только дроны с искусственным интеллектом смогут самостоятельно распознавать цели, сохраненные в их памяти, и различать типы техники, угроза от БПЛА значительно возрастет.

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