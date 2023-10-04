Он добавил, что именно Великобритания взяла на себя мировую инициативу в вопросе оказания помощи Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников предоставить Украине все необходимое для завершения войны оружие. Такое заявление он сделал на конференции Консервативной партии.

"Я хочу сказать нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому необходимые инструменты, украинцы завершат свое дело", – подчеркнул он.

Британский премьер также добавил, что именно Великобритания взяла на себя мировую инициативу в вопросе оказания помощи Украине. Именно эта страна первой отправила Киеву западные боевые танки, после чего примеру Британии последовали более десяти стран.

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"Мы были первой страной, которая отправила оружие большой дальности в Киев. Затем – Франция и США. Мы были первой страной, которая договорилась о тренировках украинских пилотов. Сейчас более десятка стран последовали нашему примеру", – отметил Риши Сунак.

Помощь Украине: последние новости

Телеканал CNN сообщает, что Украина получит от США кофискированное иранское оружие. Также будут предоставлены боеприпасы.

Кроме того, частная компания Canik из Турции поставила Украине сотни крупнокалиберных пулеметов и планирует передать еще больше в будущем. Известно, что они могут использоваться как наземными войсками, так и в составе бронетехники.

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