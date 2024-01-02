Два корабля были переданы Киеву в декабре, и сейчас направлялись к новому месту приписки.

Турция заявила во вторник, что не позволит двум британским минным тральщикам пройти транзитом через ее воды по пути в Черное море для использования Украиной, поскольку это нарушит международный пакт о проходе через проливы в военное время.

Как пишет Reuters, в прошлом месяце Великобритания заявила, что передаст два минных корабля Королевского флота ВМС Украины, чтобы помочь усилить морские операции Украины в ее войне с Россией. Они сейчас направлялись к новому месту приписки.

Член НАТО Турция проинформировала союзников, что не позволит судам использовать ее проливы Босфор и Дарданеллы, пока продолжается война в Украине, сообщило управление коммуникаций президента.

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Война в Украине - позиция Турции

Когда Россия начала вторжение на Украину в 2022 году, Турция инициировала Конвенцию Монтрё 1936 года, фактически заблокировав проход военных кораблей воюющим сторонам. Пакт освобождает от ответственности корабли, возвращающиеся на свои базы.

Турция реализовала соглашение Монтрё беспристрастно и тщательно, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море, заявил президент. Анкара поддерживает хорошие связи как с Киевом, так и с Москвой во время войны.

Экспорт Турции в Россию товаров, жизненно важных для военной машины России, резко вырос в 2023 году. Это усилило опасения США и их союзников по поводу того, что страна действует как канал для чувствительных товаров от их собственных производителей.

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