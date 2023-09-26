Украинцы стряхнули пыль со старых ракетных проектов "мирового уровня", некоторые были довольно "сумасшедшими".

Украинская оборонная промышленность сейчас работает над созданием собственной крылатой ракеты, подобной российским "Калибрам" и Х-101. Об этом изданию The Economist рассказали неназванные источники среди украинских военных.

В большой статье журналисты анализируют удары украинских ракет и дронов по военным объектам россиян в оккупированном Крыму. В последнее время они значительно участились, а самым громким эпизодом стал удар по главному штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 22 сентября.

"На фоне заявлений украинцев, что они убили командующего флотом и еще 33 офицеров, российские власти даже начали включать сирены воздушной тревоги, чего они ранее пытались избегать. Через полтора года война Владимира Путина пришла в Крым по-настоящему", – пишет издание.

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Перечисляя недавние громкие удары ВСУ по объектам в Крыму, The Economist отмечает, что уничтожение кораблей, штабов и складов оружия в Крыму не является самоцелью. Это вспомогательные средства для двух более важных усилий - ослабления военного потенциала россиян на оккупированном юге Украины, где продолжается сухопутное контрнаступление ВСУ, и разблокирования критически важной для Украины морской торговли.

Авторы публикации отмечают, что в начале полномасштабной войны российские корабли стояли в угрожающей близости от Одессы, а сегодня почти не заходят в северо-западную часть Черного моря.

"Украинцы приспособились к тому, чтобы стать москитным флотом [используя морские беспилотники, ракеты и артиллерию]. Это классическая стратегия блокирования моря, которую другие использовали против [британского] Королевского флота в прошлом", - говорит бывший британский атташе по обороне в Москве и Киеве Джон Форман.

В этой борьбе важную роль уже сыграли морские надводные дроны украинского производства и предоставленные западными партнерами крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Собственные украинские ракеты "Нептун" также проявили себя в этой войне, когда уничтожили флагман российского флота "Москва", но Киев работает над дальнейшим их усовершенствованием.

"Большое изменение заключается в том, что мы получили новые ракеты и разведывательные данные. Как только у нас есть цель, мы можем по ней попасть, мы делаем именно так", – рассказал журналистам неназванный представитель украинского Генштаба и добавил, что сейчас Украина хочет получить аналог российских "Калибров" и Х-101.

Эксперт по безопасности Анна Шелест рассказала изданию, что с этим Украина не будет иметь слишком больших трудностей, поскольку в прошлом была "ракетной сверхдержавой" и имела несколько "сумасшедших мирового уровня" ракетных проектов. Их законсервировали из-за нехватки финансирования и порой из-за сознательного саботажа. Теперь с некоторых из этих проектов стряхнули пыль.

"Создание новой ракеты обычно занимает около десяти лет, но вывод старых прототипов на рынок будет намного быстрее", – пишет The Economist.

Удары по российским оккупантам в Крыму

Как писал УНИАН, британская разведка констатировала резкое ослабление боевых возможностей Черноморского флота России после ряда украинских ударов по кораблям и штабам. По оценке британских военных экспертов, россияне еще в состоянии патрулировать собственное побережье и обстреливать ракетами Украину, но продолжать более широкое региональное патрулирование и осуществлять фактическую блокаду украинских портов агрессор уже не способен.

Комментируя один из успешных ударов по Крыму, когда удалось уничтожить "аналоговнетний" ЗРК С-400, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал "что тогда украинская армия применила "новое изделие". То есть по российскому комплексу ударили украинской ракетой, а не той, что передали западные партнеры.

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