Глава минобороны отметил, что всего есть три линии ремонта, две з которых в Украине.

Украинские предприятия изготавливают некоторые запчасти для военной техники, которую передали западные союзники. Всего в Украине три линии обслуживания и ремонта.

"У нас есть три линии обслуживания и ремонта (техники - УНИАН). Мелкий простой ремонт, текущий прямо на поле боя, где наши экипажи научены и знают, как это сделать. Наша задача - обеспечить их запчастями. Некоторые запчасти мы уже даже производим на украинском рынке для западной техники, наши предприятия, и не только государственные, но и частные, фантастически научились делать некоторые вещи", - рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

При этом он сообщил, что держал в руках одну из украинских деталей для САУ М109 из США и она была лучше оригинала.

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"Вторая линия ремонта - более сложная, но которую можно делать на украинских предприятиях не совсем далеко от линии фронта в тех городах, где есть индустриальные возможности", - объяснил министр.

По его словам, третья линия – сложный ремонт и для эти работ нужны хабы за границей. Резников напомнил, что для ремонта танков Leopard 2 уже подписан меморандум. Он считает, что, скорее всего, там будут ремонтировать и Leopard 1.

Хаб по ремонту западной военной техники - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудили создание специального хаба для ремонта украинской военной техники и обучения военных.

Отмечается, что в Польше организуют хаб, где польские специалисты будут ремонтировать военную технику, и на этом зарабатывать, чтобы для всех это сотрудничество было целесообразным

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