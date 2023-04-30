Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогает усиливать изоляцию Российской Федерации

Украина на этой неделе получила от партнеров и союзников большое количество военной техники.

"По итогам этой недели хочу особо поблагодарить наших партнеров из Дании - за "Цезари"; из Словении – за бронетехнику; из Испании – за танки; из Германии – за дополнительные оборонительные намерения в отношении бронетехники и снарядов, за ПВО. Спасибо Америке за финансирование объемом 1 млрд 250 млн долларов для поддержки нашего бюджета и устойчивости. Спасибо Нидерландам за решение парламента о тренировке украинских воинов на передовых западных системах. Спасибо Италии за активность ради скорейшего восстановления нашего государства. Спасибо Хорватии за новую помощь в лечении наших защитников после ранений в боях", - заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто помогает усиливать изоляцию Российской Федерации и останавливать любые поставки террористам оружия, его компонентов, кто работает для блокировки ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы.

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Война в Украине - вооружение для ВСУ

Как ранее сообщал УНИАН, Украина подписала с турецким Baykar три новых соглашения, которые дадут нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены предоставили Украине более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов.

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