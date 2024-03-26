Ранее Вооруженные силы уже получили предварительную версию этого автомобиля.

В Украине представили новую версию багги "Хищник": внешне она существенно отличается от предыдущей. Фотографии автомобиля выложил в сети X военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Автомобиль обладает колесной формулой 4×4. "Испытания первого образца новой модификации уже начались. Сегодня вечером будет как первое видео с испытаний, так и сбор - не проходите мимо", - говорит специалист.

"Хищник" является проектом энтузиастов из Винницы. Такие авто быстро стали популярными в подразделениях, которые специализируются на специфических боевых задачах.

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Благодаря легкости и высокой проходимости "Хищника" можно использовать как транспорт для ДРГ, в качестве мобильной огневой точки, а также для транспортировки грузов и эвакуации раненых.

"Хищник" (во всяком случае предварительную версию) построили на базе ВАЗа. Однако багги куда легче своего прародителя - его вес составляет примерно 700 кг. Мощность двигателя - 65 л.с., авто может разгоняться до 110 км/ч. Характеристики новой версии пока неизвестны.

Россияне пересаживаются на "гольф-кары"

Ранее сообщалось, что россияне начали использовать на поле боя квадроциклы Desertcross 1000-3 китайского производства.

Такую технику можно увидеть на строительной площадке или на ферме, однако использовать Desertcross 1000-3 как штурмовую единицу крайне опасно, ведь квадроцикл не имеет ни вооружения, ни брони.

В то же время эксперты отмечают, что украинским дронам-камикадзе трудно гоняться за такими маленькими, быстрыми и маневренными целями.

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