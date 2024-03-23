Есть видео, на котором ее верифицировали.

В Украине на видео верифицировали первый случай уничтожения самоходной минометно-артиллерийской установки M120K Rak SMK, которой пытается воевать РФ.

Ролик привел военно-политических эксперт Александр Коваленко, пояснив, что этот "неуловимый охотник" (так он высказался о САУ) в условиях украинского поля боя просто "жирная цель". "Именно поэтому, скорые потери данной САМУ были просто неотвратимы", - акцентировал он в Telegram.

Аналитик пояснил, что данная модель - хорошее, боеспособное оружие. Однако Россия свела его функционал к борьбе за выживание на грани, не сумев использовать весь потенциал машины.

"Это яркий пример именно того случая когда и хорошая техника, должны применяться в условиях, в которых она раскрывает свои возможности на полную, а не в условиях, когда её функционал сводиться к борьбе за выживание на грани", - указал Коваленко.

Украина впервые снесла позиции оккупантов роботом

В прошлом месяце "Армия дронов" впервые показала, как наш боевой робот сумел с воздуха ликвидировать позиции оккупантов. Бойцом-помощником управлял отряд "Кара небесная", скорректировав дрон из туреля по российским военным.

Командир экипажа БпЛА прокомментировал значимость события. "Такого в истории военного дела никогда не было - это чрезвычайно клево", - сказал он.

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