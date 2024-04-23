Сейчас только три страны продемонстрировали оперативную реакцию, остальные не дают ничего и кормят обтекаемыми обещаниями.

После призывов президента Владимира Зеленского только три страны Европы откликнулись конкретными обещаниями передать Украине больше ПВО. Остальные пока уклоняются от реальной помощи. Об этом говорится в публикации военно-аналитического издания Defense Express.

Так, Германия первой согласилась срочно передать еще один Patriot. Также ожидается поставка еще одного немецкого комплекса RIS-T SLM, но это будет ранее запланированная, а не новая поставка.

Быстрой была и реакция Польши, которая пообещала передать ракеты к советским зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, Великобритания включила зенитные ракеты из запасов собственной армии в новый пакет помощи на 600 млн долларов. А в перспективе британцы обещают поставить новые средства ПВО.

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И на этом сейчас фактически все. Как отмечает Defense Express, передавать больше "Петриотов" европейцы не торопятся, а переговоры о передаче еще одного франко-итальянского комплекса SAMP/T до сих пор не принесли результата.

Ссылаясь на публикации в западных СМИ, аналитики говорят, что сейчас партнеры Украины давят на правительства Испании и Греции, чтобы они поделились своими системами ПВО. В частности утверждается, будто США хотят выкупить у Греции одну батарею Patriot и предоставить стране дополнительные гарантии безопасности.

Что касается Испании, то у нее есть "лишняя" батарея Patriot, которая в рамках сотрудничества НАТО охраняет Турцию от нападения со стороны Сирии. Разговоры о передаче Украине именно этой батареи ведутся еще с прошлого года, отмечает Defense Express.

Министр обороны Швеции на днях заявил, что "не исключает" передачи Украине одного Patriot. Дело однако в том, что Швеция сама еще ожидает, когда ей передадут четыре батареи, заказанные еще в 2018 году.

Более реалистичной выглядит поставка Украине переносных ЗРК RBS 70, возможность чего сейчас рассматривает Министерство обороны Швеции. Этот ЗРК уже активно используется в Украине, где неоднократно "удивлял" россиян на неожиданных для них расстояниях.

Проблема с поставками систем ПВО от стран-партнеров

Как писал УНИАН, Евросоюз не способен усилить ПВО Украины из-за отказа нескольких стран. По данным газеты Le Monde, несколько стран, в частности Франция, не желают расставаться со своими самыми современными системами противовоздушной обороны.

На этом фоне Германия требует, чтобы США предоставили Украине как минимум еще одну систему Patriot. Кроме того, Берлин также пытается заставить других партнеров, в частности Францию и Италию, приложить больше усилий для помощи Украине.

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