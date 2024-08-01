Украина не может использовать свои F-16 для наступления на передовой, как она хотела бы, по словам военных экспертов.

Украина наконец получила истребители F-16 после более чем года ожидания. Люди, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg в среду, что первая партия прибыла. Официальные лица позже подтвердили Associated Press, что некоторые F-16 действительно находятся на Украине.

Как пишет Business Insider, истребитель значительно улучшит парк устаревших советских самолетов Киева, усилив его оборону и наступление, а также повысив его огневую мощь. Отмечается, что у них есть большие ограничения.

У Украины всего несколько самолетов и всего несколько пилотов, обученных их использованию. Кроме того, у России есть свои самолеты и ПВО, которые могут их сбивать.

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Это означает, что Украина не может использовать свои F-16 для наступления на передовой, как она хотела бы, по словам военных экспертов.

Питер Лейтон, научный сотрудник Института Азии Гриффита, служивший в ВВС Австралии, сказал, что Украине следует быть осторожнее.

Он заявил, что небольшое количество самолетов и пилотов означает, что Украине придется в первую очередь избегать потерь, чтобы она могла летать на F-16 как можно дольше.

По его словам, это означает, что F-16 должны быть "хорошо защищены" на земле и развернуты в основном для операций "в пределах" воздушного пространства Украины, где они наиболее безопасны.

"Основную угрозу для них представляют российские ЗРК большой дальности (С-400) и российские истребители, которые остаются в воздушном пространстве России, но запускают ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности в воздушное пространство Украины", - пояснил он.

Обе эти опасности наиболее остры вблизи территории России. Если украинские F-16 действительно приблизятся к линии фронта, им придется оставаться на "очень" низкой высоте, чтобы скрыться от российских радаров, сказал Джастин Бронк, эксперт по России и воздушной войне в Королевском объединенном институте оборонных исследований Великобритании.

"Приближение к линии фронта на расстояние более 40 км значительно увеличит риск. Я подозреваю, что поначалу пилоты будут держаться подальше, продолжая набираться опыта на самолете", - добавил аналитик.

Марина Мирон, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, заявила, что Украине необходимо создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, запасных частей, систем дозаправки и качественных аэродромов.

Истребители F-16 в Украине - мнение экспертов

Силы обороны могут решить проблему наступления россиян на востоке Украины благодаря F-16, заявил полковник запаса, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Один из механизмов, как остановить россиян на востоке - это не дать им возможности сбрасывать в достаточном количестве КАБы. И одной пары самолетов F-16 будет достаточно для выполнения этой задачи. По крайней мере россияне будут постоянно бояться и уменьшать количество авиабомб", - сказал он.

По мнению эксперта Валерия Романенко, помимо противовоздушной обороны, украинские пилоты с F-16 могут нацелиться на вражескую авиацию, которая летает на низкой высоте.

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