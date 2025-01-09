По словам Петра Олещука, реализация этого вопроса является очень рискованной.

Украина будет поднимать вопрос восстановления ядерного статуса. Такой прогноз в интервью УНИАН дал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, с этим вопросом надо быть очень осторожным, ведь на Западе к нему относятся очень серьезно.

"Но, что Украина будет поднимать вопрос восстановления ядерного статуса - я в этом не сомневаюсь", - отметил эксперт.

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В то же время, по его мнению, реализация этого вопроса является очень рискованной, ведь она может сразу вызвать ответный ответ России.

"Кроме того, в современном мире принято не декларировать свои планы, если они действительно начинают работу над ядерным оружием. Если у Израиля спросить - есть ли у них ядерное оружие, они скажут, что нет. Но весь мир знает, что оно у них есть. Нельзя просто взять и сказать, что я сделал ядерную бомбу", - резюмировал Олещук.

Возобновление ядерного статуса Украины - последние новости

73% украинцев в целом положительно относятся к идее обновления ядерного статуса страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом, по данным социологов, если ценой ядерного статуса будет потеря поддержки и санкции от Запада, то приверженность такой идеи со стороны украинцев уменьшается.

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