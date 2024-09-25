Правительство Великобритании сделало еще одно заявление о разрешении использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

В правительстве Британии раньше уже делали заявление об использовании Storm Shadow по РФ, однако сейчас премьер-министр Великобритании Кир Стармер добавил, что прогресс войны в Украине не будет зависеть исключительно от "ракет дальнего радиуса действия", пишет Financial Times.

По информации издания, Стармер озвучил эту позицию еще до начала нового раунда переговоров с США по поводу одобрения использования Украиной таких ракет на территории России.

Стармер недавно уже посещал Вашингтон для двусторонних переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме, на которых основное внимание уделялось запросу Киева на использование западных ракет Storm Shadow для ударов по территории России, заявляет СМИ. Эти переговоры, как сообщают журналисты завершились без окончательного решения.

Видео дня

Во вторник вечером премьер-министр Великобритании заявил журналистам:

"Я не думаю, что план победы будет зависеть только от одного вопроса, такого как ракеты дальнего радиуса действия. Речь идет о стратегическом, всеобъемлющем пути для Украины, который поможет ей преодолеть это и добиться успеха в борьбе с российской агрессией"

В материале написано, что решение о том, сможет ли Украина использовать ракеты Storm Shadow по территории России, будет принято в течение нескольких дней — после того, как западные лидеры выслушают президента Украины Владимира Зеленского.

Другие новости о разрешении Украине бить ракетами по РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Британия не позволит Украине бить ракетами большой дальности без согласия США.

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем", - сказал министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.

Кроме того, Украине могут негласно разрешить бить дальнобойными ракетами по РФ. Об этом сообщило несколько источников. Они утверждают, что сначала произойдет удар и только потом об этом официально станет известно.

Вас также могут заинтересовать новости: