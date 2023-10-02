Эксперт отметил, что на территории РФ много предприятий, где изготавливают вооружение, поэтому подобные инциденты будут происходить и в будущем.

1 октября в Главном управлении разведки сообщили об успешной атаке ударных дронов по авиазаводу в российском Смоленске. Там производят ракеты Х-59, которые часто использует вражеская авиация.

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, речь идет об одной из основных ракет "воздух – земля", которую применяет оккупационная армия РФ. В некоторых модификациях дальность ракеты Х-59 достигает 300 километров. Поскольку Смоленский авиазавод является звеном производства этого вооружения, теперь процесс нарушен.

"Удары по таким заводам – это уже совсем не диковинка. Удается работать на серьезных глубинах территории врага. Сперва идет процесс доразведки, корректировки и подтверждения поражения. Потом уже докладывают о выполнении боевого задания", – прокомментировал Свитан атаку на Смоленьский завод.

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Эксперт отметил, что на территории РФ много предприятий, где изготавливают вооружение, поэтому подобные инциденты будут происходить и в будущем.

"У нас еще много работы по уничтожению производственных циклов. Можно не уничтожать весь завод или производство. Можно уничтожить одну цепочку производственного цикла. Это останавливает все производство такого высокотехнологичного оружия", – резюмировал Роман Свитан.

Удар по заводу в Смоленске

Утром в воскресенье неизвестные дроны атаковали Смоленск и Сочи. Россияне сообщали о "подавлении" в Смоленской области пяти беспилотников, а разрушений якобы не было.

Впоследствии российские СМИ установили, что дроны атаковали Смоленский авиазавод. Примечательно, что на его территории также расположен аэродром "Северный", где базируется экспериментальная летно-испытательная станция завода.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в результате атаки на завод было сорвано производство ракет Х-59.

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