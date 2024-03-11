Эксперты отметили, что Ту-95МС и Ту-142 имеют общие элементы конструкции и силовую установку.

На спутниковых снимках авиазавода в Таганроге после удара по нему рядом с пораженным ангаром заметно большой самолет, похожий на Ту-95. Эксперты считают, что это мог быть противолодочный самолет типа Ту-142, на ремонте которых специализируется этот завод.

Аналитики Defence Express указали, что Ту-142 принадлежит к семейству самолетов на базе Ту-95, его создали на базе самолета-разведчика Ту-95РЦ. При этом вою очередь, ракетоноситель Ту-95МС создан уже на базе противолодочного Ту-142, поэтому эти самолеты имеют общие элементы конструкции и силовую установку - турбовинтовые двигатели НК-12.

Кроме того, большая часть самолетов типа Ту-142 различных модификаций изготовлена именно на этом авиазаводе в Таганроге.

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По данным The Military Balance 2023, на начало прошлого год у авиации ВМФ РФ было 22 самолета типа Ту-142, из которых 12 - противолодочные Ту-142МК и Ту-142МЗ, еще 10 - в модификации Ту-142МР для связи с подводными лодками-носителями МБР.

Удар по авиазаводу в Таганроге - последние новости

В ночь на 9 марта украинские дроны атаковали четыре области РФ. Взрывы прогремели в Таганроге, где обломки дронов устроили пожар в Таганрогском авиационно-научном комплексе имени Бериева.

Военный обозреватель Игаль Левин считает, что целью мог быть еще один российский самолет-радар А-50.

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