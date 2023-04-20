Глава государства отдельно отметил защитников неба, которые своей меткостью и скоростью обеспечивают эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищаться от российских ударов.

"Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, в Украине, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще мощнее", – подчеркнул глава государства в вечернем видеообращении к украинцам.

Президент также поблагодарил Соединенные Штаты за еще один пакет военной поддержки, о котором было объявлено 19 марта. В него, в частности, вошли ракеты в HIMARS и авиационные боеприпасы.

Видео дня

Также глава государства традиционно отметил украинских защитников, в частности, защитников неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск.

"Спасибо всем, кто своей меткостью и скоростью обеспечивает эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства", – отметил он.

Оружие для Украины: актуальные новости

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили о новом, уже 36-м пакете военной помощи для Украины. Среди прочего, Штаты предоставят противотанковые средства, ракеты к HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии и миллионы патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина получила еще один комплекс IRIS-T от Германии. Эти комплексы, как и системы NASAMS, прекрасно себя зарекомендовали.

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