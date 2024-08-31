Гонка беспилотных вооружений в Украине заставила вспомнить дедовские технологии.

Россияне начали использовать на фронте новые дроны, связь с которыми обеспечивается не через радиоволны, а через оптоволоконный кабель, напрямую соединяющий беспилотник с пультом оператора. Об этом пишет Business Insider.

Первое задокументированное использование оптоволоконных проводов связи с беспилотниками было еще в марте, но сейчас использование этого оружия, похоже, становится более распространенным.

Оптоволоконный провод на дроне обеспечивает стабильную связь между дроном и оператором, делая его устойчивым к радиопомехам. Когда дрон летит, его кабель разматывается с катушки, прикрепленной к дрону.

Видео дня

Отмечается, что подобные технологии тестирует и украинская сторона. Однако, как заявила директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон, пока трудно судить об эффективности этих систем на основе доступной в Интернете информации с поля боя. Впрочем, определенный смысл в этой технологии есть, учитывая распространение систем РЭБ на фронте в Украине.

Сама концепция с использованием проводов связи не является новой. Подобным образом ракеты наводили еще в середине прошлого века. Даже сейчас на вооружении ВСУ есть американские противотанковые ракеты TOW, где управление ракетой обеспечивается именно через провод, который тянется за ней от пускового комплекса.

Альтернативой этой откровенно примитивной технологии является использование автономных систем наведения. Это значительно сложнее и дороже, но позволяет использовать дрон по принципу "выстрелил и забыл" - без необходимости вручную наводить его на цель. "Существуют веские признаки того, что следующий этап в войне беспилотников может быть именно в этом", - пишет Business Insider.

По словам Стейси Петтиджон, проводной дрон имеет ряд потенциальных недостатков. Во-первых, физическая привязка дрона к оператору через провод очень ограничивает дальность использования таких дронов. Во-вторых, катушка и провод тоже что-то весят, а значит ограничивают полезную нагрузку, то есть дрон сможет поднять меньше взрывчатки.

Еще одна проблема: дрон на проволоке невозможно использовать в лесистой местности, ведь он быстро запутается в ветвях. По этой же причине не удастся использовать одновременно несколько таких дронов на одном участке: их "хвосты" запутаются друг с другом.

Но все эти недостатки не означают, что проводным дронам не найдется своей ниши на поле боя. Есть видео, на которых это оружие поражает цели и наносит урон.

Потери беспилотников в радиоэлектронной борьбе огромны, поэтому преимущества троса потенциально перевешивают недостатки. Угроза глушения, вероятно, вызывает гораздо больше беспокойства, чем риск повесить дрон на дереве.

Новинки вооружений на фронте в Украине

Как писал УНИАН, российские оккупанты начали использовать на фронте в Украине дроны с лазерным целеуказателем Z-16IRQ-V/L. Такая подсветка необходима для наведения боеприпасов с полуактивными лазерными головками. В первую очередь это артиллерийский 152-мм снаряд "Краснополь", 120- и 122-мм "Китолов-2", а также некоторые авиационные ракеты.

Также мы рассказывали, что определенной сенсацией стал украинский реактивный дрон "Паляница", который впервые был применен на День Независимости. Считается, что "Паляница" может достичь более 20 российских авиабаз, то есть ее дальность действия не менее 600 км.

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