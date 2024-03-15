Система, которую запросил Киев, технологически превосходит аналоги, но производственные линии простаивают.

Британия, Франция и США поставили Вооруженным силам Украины мощные ракеты большой дальности, чтобы помочь в борьбе с российским вторжением. Украинской армии все еще очень нужны немецкие ракеты Taurus.

Чем Taurus лучше своих аналогов

Крылатые ракеты Taurus, которыми стреляют истребители, имеют примерно ту же длину и вес, что и британская Storm Shadow и французская Scalp-EG.

Что действительно отличает немецкую ракету, так это ее интеллектуальная система Mephisto. В отличие от традиционных боеголовок, которые детонируют через заданное время, Mephisto может пробить несколько слоев материала, а ее взрыватель может быть запрограммирован на срабатывание в определенный момент, обеспечивая максимальный ущерб мостам и бункерам.

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"Taurus имеет более высокую "вероятность поражения", поскольку система взрывателя позволяет боеголовке с большей вероятностью разрушать сложные конструкции, такие как мосты, по сравнению с Storm Shadow/Scalp-EG", - говорит Фабиан Хоффманн, доктор наук по ракетным технологиям из Университета Осло в комментарии Financial Times.

Ракета также оснащена турбовентиляторным двигателем, что обеспечивает ей большую дальность полета по сравнению с ракетами Storm Shadow/Scalp-EG, оснащенными турбореактивными двигателями. По оценкам Хоффмана, Taurus может поражать цели на расстоянии до 250 км дальше, чем британские и французские конкуренты. Благодаря стелс-технологии и конструкции ракеты она может летать на высоте до 50 метров, уклоняясь от радаров.

Однако Кристиан Меллинг, эксперт по вопросам обороны из аналитического центра "Немецкое общество внешней политики", говорит, что в Германии дебаты сосредоточены не вокруг "военного воздействия" ракеты, а на возможной реакции России.

Кто производит Taurus

Система Taurus создана совместным предприятием немецкого подразделения крупнейшего в Европе производителя ракет MBDA и шведской компании Saab. Баварская компания TDW, дочернее предприятие MBDA Deutschland, производит боеголовку Mephisto. Вооруженные силы Испании, Южной Кореи и Германии имеют запасы ракет Taurus, но ни одна из них не использовали в войне.

Производственные линии простаивают: последний раз их использовали в 2019 году по заказу Южной Кореи. На заводах в Шробенхаузене проводится только модернизация уже проданных ракет. По оценкам аналитиков, каждая ракета стоит около 1,5 миллиона евро, в зависимости от размера заказа.

Storm Shadow/Scalp-EG производится компанией MBDA в Великобритании и во Франции. Во Франции действует одна производственная линия Scalp-EG, выполняющая заказ Греции. Афины приобрели дополнительные ракеты в рамках пакета вооружений для истребителей Rafale компании Dassault Aviation.

Ни Великобритания, ни Франция не раскрыли, сколько ракет они отправили на Украину. По оценкам Хоффмана, до отправки Storm Shadows в Киев Великобритания располагала запасами до 850 единиц. Франция перед поставками на Украину имела запасы до 460 ракет Scalp-EG.

В конце 2023 года США начали поставлять Украине баллистические ракеты ATACMS. Созданные компанией Lockheed Martin, ракеты запускаются из наземных пусковых установок и имеют максимальную дальность 300 км - хотя в Киев получил ракеты с дальностью 165 км.

Сколько времени надо для возобновления производства Taurus

Йоахим Кнопф, управляющий директор Taurus Systems, заявил, что производство этих ракет может быть возобновлено "в кратчайшие сроки" при условии наличия заказа. Тем не менее, по оценкам аналитиков, производство Taurus займет около двух лет.

"Увеличение или возобновление производства крылатой ракеты не может быть сделано в одночасье: цепочка поставок также должна увеличить выпуск или возобновить производство компонентов, и все это требует времени", - говорит Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военному аэрокосмическому комплексу Международного института стратегических исследований.

Любые ракеты, отправленные на Украину, скорее всего, будут взяты из запасов Бундесвера, насчитывающих около 600 ракет Taurus, хотя, по словам Хоффмана, только половина из них в рабочем состоянии.

При этом Меллинг сказал, что настоящим проблемой будет техническая интеграция ракетной системы в украинские самолеты, но он добавил, что "это уже делалось раньше, так было со Storm Shadow и Scalp".

Шольц отказывается отправить Украине Taurus - главные новости

Киев уже длительное время запрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер Германии Олаф Щольц систематически отказывает, потому что боится ударов по России.

Недавно фракция ХДС/ХСС повторно вынесла на голосование этот вопрос, призвав правительство передать ВСУ ракеты в максимально возможном объеме. Шольц же заяввил, что ответственно использовать Taurus можно только при участии немецких солдат, а недопустимо.

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