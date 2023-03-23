Пока будут переданы только 6 машин, хотя всего Испания обязалась поставить 10.

Испания отправит в Украину ранее обещанные танки Leopard уже на следующей неделе – после окончания тестовых испытаний на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Испании.

Сегодня министр обороны страны Маргарита Роблес посетила оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в городе Алькала-де-Гуадайра в провинции Севилья.

"Роблес проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне", – говорится в сообщении.

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Когда будут поставлены еще 4 танка, тоже обещанные на днях, пока не сообщается.

Поставки оружия из Испании в Украину

Испания располагает значительным количеством танков Leopard. Изначально озвучивалось мнение, что Украине могут передать до полусотни этих машин. Однако выяснилось, что почти все испанские танки в ужасном состоянии. К настоящему времени подтверждена передача всего 10 танков.

Кроме того, Испания согласилась провести обучение украинских экипажей, которые будут воевать на танках Leopard. В общей сложности подготовку в этой стране прошли 55 украинских танкистов, из которых сформируют 10 экипажей.

Также накануне стало известно, что Испания присоединилась к европейской инициативе, в рамках которой страны-партнеры Украины обязались поставить Киеву 1 миллион артиллерийских снарядов в течении ближайшего года.

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