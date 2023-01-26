Советские танки имеют меньшую защищенность, по сравнению с западными машинами.

Командир танкового взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Вадим Устименко рассказал, что сейчас украинские бойцы используют на поле боя танки советского образца. Они легче и маневреннее, но значительно меньше защищены, из-за чего и выживание экипажа ниже. Однако западные танки обеспечивают активную и пассивную защиту личного состава.

"Чтобы вы понимали абсурдность (советской – ред.) техники. У командира установлен пулемет, но стрелять из него он должен вылезать из танка. Вылезать из защищенной машины на улицу и стрелять. У меня были случаи, когда крышка пулемета спасала меня от осколка или от пули, то ящик с патронами. И обзор у этого танка очень плохой. По ходовой части хороший танк, но, что касается башни – это обычный танк, который ставит в приоритет не выживание экипажа, а просто нанесение огневого поражения", – пояснил он в комментарии "Эспрессо".

Военный отметил, что современное вооружение будет сложнее для наших военных. Западные танки являются бронированными, а значит – значительно тяжелее. Однако они имеют значительно большую защищенность и лучшее огневое поражение.

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"Советские танки имеют три человека экипажа и есть автомат заряжания, что проще, потому что работает автоматика. Но, когда есть попадание в танк, даже где-то сбоку, тогда возникает возгорание снарядов боевого комплекта, который размещен по всему танку. Поэтому он вспыхивает, как спичка. В то время как западная школа выделила четвертого человека – заряжающего. У него боекомплект в защищенном месте и изолирован от башни. Эти танки имеют большую приоритетность в выживании экипажа. После распада Советского Союза, прекратилось развитие российского танкостроения. Т-90 – это тот старый Т-72, который среди советских танков является очень плохим. Это максимально легкий танк и простой, потому что у россиян такой подход к войне, чем больше танков, тем более массовое наступление", – добавил Устименко.

По его словам, западная школа танкостроения имеет совсем другой подход.

"Их школы развиваются, электроника улучшается, модернизируется, совершенствуется, а также разрабатываются новые пушки, новые снаряды и эти танки способны уничтожить любой советский танк одним выстрелом", – подчеркнул военный.

Кроме того, о преимуществах западных танков над советскими говорят и на передовой. Танкист одной из бригад ВСУ Олег также отмечает вопрос безопасности экипажа, что является весомым психологическим фактором, который мотивирует бойцов.

"Это большой психологический фактор, потому что мы все люди. Но когда экипаж подготовлен на западном образце и будет знать, что у него 98% выживания в бою, даже в близком бою – это много. Дальше пойдем. Нас прежде всего защита интересует, когда ты работаешь под огнем и имеешь время на работу, а не убегаешь, когда тебя начинают накрывать. А эти машины дают активную и пассивную защиту", – добавил воин ВСУ.

Танки для Украины

Западные партнеры в течение последних нескольких недель объявляли о предоставлении Украине своих танков. Так, наших бойцов усилят немецкими Leopard, американскими Abrams и британскими Challenger 2.

Великобритания планирует передать Украине танки Challenger 2 до конца марта. Уже на следующей неделе начнется обучение украинских военнослужащих работе с этими танками.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно всего 350-400 танков, чтобы сформировать ударные бронетанковые силы. По его мнению, окончательный перелом в поставках оружия Украине уже произошел.

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