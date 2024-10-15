По словам гендиректора итальянской компании, война в Украине стала переломным моментом в производстве оружия для Запада.

Один из крупнейших производителей оружия в Европе Rheinmetall (Германия) и итальянская компания Leonardo создают совместное производство танков. Операционный центр будет находиться в Ла Специи, что на севере Италии, где Leonardo уже имеет завод. Сейчас партнеры ожидают официального разрешения от властей до начала 2025 года, пишет taggesschau.

Отмечается, что совместное предприятие будет иметь двузначный миллиардный объем продаж. Сначала продажи будут сосредоточены на основе заказов бронетехники от армии Италии.

"Основной целью совместного предприятия является промышленная разработка и дальнейший маркетинг нового итальянского основного боевого танка (ОБТ) и новой платформы Lynx", - подчеркнули в компаниях.

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В издании добавили, что новые системы будут созданы на базе основного боевого танка Panther компании Rheinmetall и боевой машины пехоты Lynx, которые Leonardo будет дополнять своими технологиями. Также планируют создать зенитную, разведывательную и противотанковую версии этой машины.

"Оба партнера также рассчитывают на широкие возможности сбыта совместной продукции на международных рынках. Первый заказ для совместного предприятия должен быть размещен или в конце года, или в первом квартале 2025 года. Мы говорим о 20-25 миллиардах евро", - подчеркивал в августе генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, две компании будут разрабатывать новый тяжеловес в европейском танкостроении.

"Это значительный шаг к созданию европейской оборонной системы", - прокомментировал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.

Он добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину стало переломным моментом для оружейных компаний Запада, таких как Rheinmetall. Чинголани также считает, что развитие этой сферы необходимо для укрепления Бундесвера, войск НАТО и Украины.

Военная помощь союзников для Украины - последние новости

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. В этот пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Также сообщалось, что Франция передаст Украине до 20 самолетов Mirage 2000 в 2025 году. Сейчас эти самолеты проходят модернизацию, чтобы соответствовать стандартам Воздушно-космических сил Франции.

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