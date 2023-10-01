Для командира танкового подразделения 15-й бригады Нацгвардии это уже вторая бронемашина, захваченная в ходе контрнаступления на Запорожье.

15-я бригада Нацгвардии, в рамках кампании "Гвардія наступу" получившая название "Кара-Даг", возле Вербового затрофеила новый командирский танк российский оккупантов, говорится в сюжете Андрея Цаплиенко для "ТСН.Тиждень".

Подбить вражеский танк на "линии Суровикина" крайне непросто, еще труднее – его затрофеить, говорят военные. Этот танк был поражен и вышел из строя. "Он начал убегать, но потерпел неудачу. Экипаж позорно сбежал, даже не прикрыв люки после себя. Мы боролись с ним еще, наверное, три ночи, потому что днем туда не поедешь. Поехали туда, своими силами пытались его вытащить, противник засыпал минами, чтобы мы не смогли его забрать, но мы это сделали. В следующую ночь поехали, подкапывали все. Противник мешал, постоянные были обстрелы. Но мы все сделали", – рассказывает командир танкового подразделения 15-й бригады Нацгвардии "Дмитро", для которого это уже вторая бронемашина, захваченная в ходе контрнаступления на Запорожье.

Новый трофей - российский командирский танк Т-72Б3 модификации 2022 года, который еще называют экономной версией Т-90. Он только внешне похож на старый. Внутри – совершенно новая электроника. Ключевой элемент модернизации танка – российский комплекс с западными комплектующими "Сосна-У", позволявший врагу увидеть наших бойцов за 5 километров ночью.

Трофеи ВСУ - последние новости

В конце августа российской военный вертолет перелетел на украинский аэродром и сдался ВСУ. Пилот Максим Кузьминов сам пригнал из РФ вертолет Ми-8 в Харьковскую область. Помимо него на борту угнанного российского вертолета были борттехник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, оба после приземления в Харьковской области были ликвидированы.

Вас также могут заинтересовать новости: