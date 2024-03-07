Россия может пытаться приобрести ремкомплекты для трофейных танков через третьи страны и потом использовать их для диверсий и провокаций.

С начала 2024 года польская сторона стала получать запросы на возможность приобретения ротного ремкомплекта для PT-91 Twardy. При этом, как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, данной продукцией интересуются страны, на вооружении которых PT-91 Twardy не стоит.

Как напоминает эксперт, по состоянию на 2024 год операторами PT-91 Twardy являются только 3 страны - Польша, Украина и Малайзия, на вооружении которой стоит модификация PT-91M Pendekar.

То есть, запрос на ремкомплекты от других стран, при этом в достаточно большом количестве, являются достаточно странными.

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При этом Коваленко указывает, что за время полномасштабной войны в Украине было верифицировано уничтожение 4 и повреждение 1 танка PT-91 Twardy. Однако потери могут быть больше и какие-либо из танков россияне могли затрофеить.

Не исключено, что для ремонтных целей, через третьи страны они пытаются прощупать возможности приобретения оригинальных ремкомплектов, - считает эксперт.

"Стоит отметить, что PT-91 Twardy, профиль которого хорошо узнаваемым, при попадании в руки россиян и восстановлении боеспособности, может быть использован для диверсий и провокаций", - акцентирует Коваленко.

Польские танки в Украине

Впервые польские танки PT-91 Twardy были поставлены в Украину в июле прошлого года. Поставку подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. Количество переданных тогда машин не сообщалось.

В январе 2023 года польские власти сообщили, что поставят Украине еще 60 танков этой модели. С учетом предыдущих поставок польских Т-72 немодернизированных версий Польша оказалась крупнейшим поставщиком танков для ВСУ.

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