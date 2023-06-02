Теперь нужно работать над тем, чтобы больше инвестировать в их производство.

У стран НАТО запасы боеприпасов подходят к концу. Как заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в комментарии Bloomberg, сейчас нужно работать над увеличением объемов производства.

В частности он выступил и призывом к странам-членам оборонного блока к увеличению своих расходов на Альянс минимум до 2% ВВП в кратчайшие сроки.

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. Сейчас союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину", — сказал Столтенберг.

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По словам генсека, НАТО пригласило представителей сферы оборонной промышленности присоединиться к встрече министров обороны в Брюсселе в июне для содействия заключению контрактов.

Помощь НАТО Украине: что известно из актуального

В Украину вскоре поступят одни из самых современных БМП, состоящих на вооружении НАТО. Сейчас обучение украинских экипажей по овладению этого вида техники подходит к концу.

СМИ через источники в дипломатических кругах узнали, что ожидает Украину на следующем саммите НАТО, который запланирован на 11-12 июля в городе Вильнюс. Киев и Альянс станут еще ближе, однако о членстве речь не идет.

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