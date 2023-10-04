Эти боеприпасы были конфискованы Военно-морскими силами Центрального командования США 9 декабря 2022 года.

Центральное командование США официально подтвердило передачу Украине конфискованного у Ирана оружия. Американское правительство передало Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Центрального командования США. Отмечается, что Штаты получили право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года в рамках гражданского иска Министерства юстиции о конфискации имущества против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Известно, что эти боеприпасы были первоначально конфискованы Военно-морскими силами Центрального командования США 9 декабря 2022 года. Их обнаружили на транзитном судне MARWAN 1. Боеприпасы переправлялись из КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН.

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"США полны решимости работать с нашими союзниками и партнерами над противодействием потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, включая санкции США и ООН, а также посредством запретов. Поддержка Ираном вооруженных группировок угрожает международной и региональной безопасности, нашим силам, дипломатическому персоналу и гражданам в регионе, а также нашим партнерам. Мы продолжим делать все возможное, чтобы пролить свет на дестабилизирующую деятельность Ирана и остановить ее", – заявили в командовании.

Оружие для Украины: последние новости

Издание Bloomberg сообщает, что Германия намерена передать Украине вооружение для защиты черноморских и дунайских портов, из которых экспортируется украинское зерно. Речь идет о системе ПВО IRIS-T, а также зенитных установках Gepard.

Кроме того, в Пентагоне заговорили о возможности передачи Украине ракет ATACMS. Однако это может произойти только после того, как такую поставку одобрит президент США Джо Байден.

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