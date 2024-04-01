Американские подводные силы укрепили свое преимущество в подводном противостоянии с Россией и КНР.

США установили инновационный магнитогидродинамический привод (MHD) на атомную подводную лодку, что даст ей возможность двигаться "полностью бесшумно".

Naval News сообщает, что военно-морские силы США модернизировали субмарину USS Montana типа Virginia, установив на нее вместо классического гребного винта магнитогидродинамический привод, который не создает никаких звуков во время работы.

USS Montana будет проходить испытания на реке Пенобскот в штате Мэн. Локацию выбрали неслучайно: предполагается, что закрытый водоем не даст другим странам возможность наблюдать за результатами испытаний.

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О разработке Агентством передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) бесшумного двигателя для подводных лодок стало известно в прошлом году.

Принцип работы магнитогидродинамического привода базируется на использовании сверхпроводящих магнитов, которые создают магнитное поле, движущее воду в одном направлении, создавая таким образом тягу. В магнитогидродинамическом приводе нет движущихся частей, из-за чего отсутствует эффект кавитации в водной среде.

На практике это означает, что обнаружить такую подводную лодку будет крайне трудно, а в ряде случаев - почти невозможно. Среди недостатков технологии называют относительно малую по сравнению с аналогами тягу.

Субмарины типа Virginia - справка

Virginia является типом новейших американских многоцелевых атомных субмарин четвертого (последнего на сегодня) поколения.

Подводные лодки типа Virginia предназначены для борьбы с субмаринами противника, нанесения ракетных ударов по наземным целям и проведения диверсионных работ.

Ракетное вооружение субмарины представлено ракетами "Томагавк", которые запускают с 12-ти вертикальных пусковых установок. Также лодка имеет торпедно-минное вооружение. На сегодня построили 24 субмарины типа Virginia.

Китай наращивает подводные силы - главные новости

Америка готовится к противостоянию с Китаем, который стремительно наращивает возможности своего флота, в частности - подводные силы. В прошлом году сообщалось, что Китай спустил на воду свои первые атомные подводные лодки с управляемыми ракетами.

Эксперты предупреждают, что эра тотального доминирования американских подводных лодок над китайскими может закончиться. В последнее время КНР активно работает над технологиями шумоподавления для своих субмарин. Кроме того, Пекин расширяет возможности для отслеживания подводных лодок США.

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